Город-памятник Свияжск в Татарстане может уже в 2017 году войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости. Летом в польском Кракове пройдет очередное заседание комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Будут рассматриваться и две новые заявки: город-памятник Свияжск в Татарстане и совместный проект России и Монголии» Ландшафты Даурии». По ним проведена большая подготовительная работа», - рассказал представитель Российской Федерации в ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

«Собственными глазами видел, какие усилия были предприняты в Татарстане для реставрации, благоустройства этого объекта и его включения в список всемирного наследия. Надеемся на успешное рассмотрение этих вопросов», - добавил он.

Остров-град Свияжск расположен у слияния рек Волга и Свияга в Зеленодольском районе Татарстана. Поселение было основано в мае 1551 года Иваном Грозным как форпост русских войск для взятия Казани. Сегодня Свияжск – один из популярнейших туристических объектов Татарстана. На острове сохранились 18 памятников исторического наследия федерального и республиканского значения XVI-XIX веков. Особую ценность представляют уникальная деревянная Троицкая церковь, построенная в 1551 году за один день, комплекс зданий Успенского Богородицкого мужского монастыря с уникальными фресками и Иоанно-Предтеченский женский монастырь.