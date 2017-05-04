С 3-го по 9 мая в Казани проходят митинги и мероприятия, посвященные празднованию 72-годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

5 мая в 12.00 митинги начнутся у монумента землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны в парке имени Урицкого, в сквере Славы и в пос. Кукушкино по улице Поперечно-Кукушкинская, 26.

В 16.00 на улице Актайская, 15 на праздничное мероприятие соберутся ветераны и жители микрорайона. На стадионе «Мирас» начнется праздник «Подвигу доблести – память и честь». Жителям города покажут театрализованное представление, концерт коллективов художественной самодеятельности Советского района и профессиональных артистов. Также будет осуществляться работа площадок «Привал», «Полевая кухня», будут действовать игровые зоны и выставка «Музей в чемодане» и Вахта Памяти.

Вечер 5 мая завершится в парке «Кырлай» в 17.00. Здесь начнется народное гуляние «Мы твои внуки, Победа!».

6 мая в 10 утра митинги пройдут в поселках Салмачи, Мирный (ДК «Мирный), Борисково (ул. Якты Юл, 4), Сухая река и по адресу Фучика, 4. В этот день в Горкинско-Ометьевском парке пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Героям Советского Союза. Здесь же в 14.00 состоятся праздничные мероприятия «Салют, Победа!». В парке Сосновая роща в 18.00 пройдет концерт «В шесть часов вечера после войны», сообщается на сайте мэрии Казани.