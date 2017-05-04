О приметах этого дня рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Георгий Победоносец - один из глубоко почитаемых в народе великомучеников, его память отмечают 6 мая. Народных названий весеннего Георгия несколько: Георгий храбрый, Егорий весенний, Юрий теплый, Юрьев день.

По преданию Георгий владеет волшебными ключами от земли и неба, в его власти погода, урожай, плодовитость скота, благополучие труда и жизни людей. Поэтому Юрьев день считается важной фенологической датой весны и является основным календарным рубежом первой половины года. В народе говорили: «Юрий на порог весну приволок».

Считалось, что ко дню Юрия теплого земля созревает, поэтому дружно сеяли морковь и свеклу. С Егорьевым днем связывали прилет ласточек. Говорили: «Ласточка прилетела – скоро грянет гром небесный».

Егорий весенний прослыл как Егорий-голодный. Ведь после долгой зимы все припасы съедены и скот кормить нечем. В то же время Егорий начинает настоящую весну и все приметы торопят тепло: «если Егорий теплый - со дня на день жди лета», «на Юрия роса - не надо коням овса», «Егорий с росой - Никола (22 мая) - с травой». Считалось что Юрьева роса помогает от сглаза и семи недугов, поэтому от души желали «Будь здоров, как Юрьева роса!»

Поговорки о весеннем Юрьеве дне, связаны в основном с проведением неотложных работ в хозяйстве и заботой о будущем урожае: «В Юрьев день разве ленивая соха не выезжает», «Коли на Юрия березовый лист в полушку - к Успенью, к концу жатвы, клади хлеб в кадушку».

Кстати, «полушкой» в старину называли половину деньги - четверть копейки. Вес полушки 0.145 граммов, размер 6 х 8 мм. По народным наблюдениям пора садить картофель, если лист на березе достигает 1 см. Нынешнее летнее тепло первых двух дней мая привело к мгновенному распусканию березовых листочков до размера «с копейку», так что не дожидаясь Юрьева дня можно было посадить раннюю картошку. Правда, последующее похолодание до ночных заморозков неблагоприятно для быстрых всходов - надо бы укрыть посадки пленкой.

В старину придерживались поговорки - «Яровые сей до Егорья или с Егорья», ибо раньше именно этот период являлся по климатическому режиму самым благоприятным для начала работ на полях. Заметные изменения климата в последние десятилетия в сторону потепления вносят существенные коррективы в сроки проведения весенних полевых работ. В отдельные годы в юго-западных районах республики оттаивание и подсыхание почвы происходит уже в начале апреля и позволяет проводить вспашку, боронование и посев яровых в более ранние сроки.

Но нынче обильные дожди в третьей декаде холодного апреля длительно сохраняли липкое состояние верхних слоев почвы и сдерживали темпы весенних работ. Так что сроки сева на Егория по народному календарю этой весной вполне себя оправдают. Тем более, что с начала мая на полях республики вовсю идут работы по уходу за посевами озимых культур и многолетних трав и проводится подготовка почвы под посев ранних яровых культур.