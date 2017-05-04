Сегодня ночью на улице Глушко, что в Советском районе Казани на парковке возле дома загорелась машина.

Судя по фотографиям и видео, выставленным в соцсети, возгорание произошло глубокой ночью, когда большая часть населения, в том числе и пострадавший автовладелец, крепко спали. По сообщению на сайте МЧС РТ, сигнал об этом пожаре поступил на диспетчерский пульт почти в 2 часа. Прибывший по вызову пожарный расчет справился с огнем за 10 минут. Площадь пожара составила 5 кв. м. В тушении огня участвовали восемь человек и три единицы техники.