3 мая 2017 года на YouTube-канале Управления Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан состоялась онлайн-конференция.

Провел мероприятие на тему «Проблемы и вопросы реализации на торгах имущества банкротов и имущества, заложенного в банках (ипотека)» и ответил на вопросы зрителей врио начальника отдела контроля закупок Татарстанского УФАС

Алмаз Яфизов.

Посмотреть онлайн-конференцию можно на официальном канале Управления на YouTube - TatarstanskoeUFAS.

Уважаемые татарстанцы! Вы можете предложить тему следующей онлайн-конференции. Предложения принимаются на электронный адрес: to16_43@fas.gov.ru и по телефону: (843) 236-89-22 (пресс-служба Татарстанского УФАС России).