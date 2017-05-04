В Татарстане с 25 апреля действует особый противопожарный режим. Повышенные требования к пожарной безопасности в лесах применяются еще в 36 субъектах Российской Федерации.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по лесопожарной обстановке действует в Забайкальском крае, Республике Бурятия, в 1 муниципальном районе Челябинской области. В качестве профилактики и для быстроты реагирования региональных лесных ведомств и лесопожарных служб, Федеральной Авиалесоохраной разработан прогноз пожарной опасности в лесах России на май 2017 года.

Пожары могут продолжаться в восточной части Ханты-Мансийского автономного округа, юго-западной части Свердловской области, центральной и западная частях Курганской области, северной и восточной частях Челябинской области.

В Татарстане леса гореть не будут, но угроза пожаров есть у наших соседей - в южной части Пермского края, северной части Республики Башкортостан, юго-восточной части Удмуртской Республики.

Прогноз не означает, что пожары будут в этих районах обязательно. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, предупреждает министерство лесного хозяйства РТ. 100% пожаров весеннего периода возникают по вине человека. И лишь 15 % лесных пожаров летом возникает из-за грозы.