В первом полуфинальном матче Лиги Европы команда Моуриньо имела в первом тайме определенный игровой перевес, но не смогла реализовать свои шансы.

Свои моменты были и у «Сельты», но на перерыв команды ушли при счете 0:0. Отметим, что матч обслуживала российская бригада арбитров: Сергей Карасев, Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Они-то и зафиксировали один-единственный гол в матче – его забили манкунианцы. Сделал это Маркус Рэшфорд – на 67-й минуте. Теперь Моуриньо везет команду домой в хорошем настроении – гол на чужом поле делает «МЮ» фаворитом в ответном матче на «Олд Траффорд» 11 мая.