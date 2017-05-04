Тренд, актуальный для всех россиян 29 апреля: рабочие джинсы, ветровки, перчатки, костюм дополняют метлы, лопаты, грабли. В этот день жители нашей страны дружно вышли на всероссийский субботник. О том, как убирались на улицах и во дворах столицы РТ, репортаж корреспондента «Казанских ведомостей».

- Мамуль, ты уж сегодня поскучай без нас - субботник на работе. А после будем убираться в своем дворе, - извиняющимся тоном просила по телефону женщина в автобусе. - День сегодня такой, надо постараться.

Пожалуй, первыми на общероссийский и общегородской субботник вышли сотрудники структурных подразделений исполкома Казани во главе с мэром Ильсуром Метшиным. Уже с 8 утра они приступили к уборке на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Чиновники на участке от моста «Миллениум» в сторону Советского района (неподалеку от Арского кладбища) подметали, скребли, набивали мешки мусором. Приводили в порядок и прибрежную зону у стадиона «Казань-арена».

Кипела работа и в сквере у филармонии. Студенты энергетического колледжа и сотрудники учреждения культуры выгребали прошлогоднюю листву, расчесывая зеленый газон граблями, белили стволы деревьев.

Учащиеся гимназии №27 уже неделю наводили порядок на своей территории, а в день общего субботника завершали начатое - белили яблоневые стволы, копали грядки и клумбы, сажали деревья.

Откликнулись на призыв городских властей жители поселков. Едва сошел снег, люди начали убираться у себя во дворах, а вот за своими заборами еще не все привели в порядок. В поселке Северном в субботний день убрали накопившийся за зиму мусор с уличной территории. Жительница улицы Литвинова Мадина-ханум Бадретдинова разбила вдоль всего забора цветник.

- Хочется, чтобы было красиво и чтобы машины не подъезжали вплотную к нашему дому, - объяснила она свое решение. - Надеюсь, мои цветы остановят водителей.

Правда, вид убранных улиц в Северном портили переполненные площадки ТБО - традиционная сезонная проблема для всех городских поселков. Сюда мусор складируют не только жители, которые заключили договор с подрядной организацией. Старую мебель, вещи, сухие деревья на площадки ТБО вывозят дачники. Официально они не имеют права делать это, поскольку не оплачивают вывоз мусора.

Жительница дома №11а по улице Шамиля Усманова Екатерина Матвеева вскопала у себя во дворе участок под небольшую клумбу. Посеяла семена бархатцев, цинний и посадила рассаду астр.

- Очень хочется красоты у себя под окнами, - говорит женщина. - До этого я уже собрала мешок пустых бутылок из-под водки. Думаю, соседи с верхних этажей не решатся выкидывать стеклянную тару на клумбу.

Уже после полудня прибранные улицы Казани выглядели ухоженными и опрятными. По предварительным данным, в общегородском субботнике приняли участие более 70 тысяч человек, около 2,5 тысячи различных предприятий и учреждений, привлечено более 700 единиц техники.

В день субботника очищено от мусора и приведено в порядок 900 тыс. кв. м зеленых зон, 60 тыс. кв. м территорий, прилегающих к предприятиям города, 380 дворов, 950 тыс. кв. м дорог, 7 тыс. погонных метров ограждений, 30 га парков, скверов и садов, сообщает пресс-служба мэрии.

Общегородской субботник проводится в рамках санитарно-эпидемиологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля. С начала двухмесячника в Казани очищено 10,5 млн кв. м зеленых зон, 15 млн кв. м дорог, приведено в порядок 2500 дворовых территорий, вымыто и покрашено 100 тыс. погонных метров ограждений. Кроме того, очищено и отмыто 430 остановочных павильонов, убраны сады, парки и скверы на площади 210 га и вывезено 130 тыс. кубометров отходов.