В течение трех дней модный свет Казани был взбудоражен насыщенной программой проводимого в городе проекта Volga Fashion Week.



Все желающие получили возможность увидеть показы коллекций как начинающих дизайнеров, так и известных модельеров. В рамках мероприятия были организованы интересные лекции и мастер-классы, встречи с гостями Недели моды.

Столица Татарстана стала вторым российским городом из пяти, принявшим модный десант фестиваля. Первым был Нижний Новгород. Организаторы проекта создали международную неделю моды Volga Fashion Week как площадку для обмена опытом между дизайнерами ПФО. Выбор столицы Татарстана в качестве очередного места проведения они обосновали тем, что казанские дизайнеры очень активные, хоть и малоизвестные. По словам организаторов, здесь есть на кого посмотреть и с кем можно работать в дальнейшем.

Программа Volga Fashion Week включила в себя и дискуссионные площадки с участием российских и международных экспертов, ориентированные в основном на вопросы сочетания моды и традиций. Но главным событием стал собственно модный показ, прошедший в бальном зале ГТРК «Корстон».





Вопреки ожиданиям, свободных мест в зале оказалось достаточно много: то ли модники столицы Татарстана предпочли провести воскресный вечер дома, то ли событие привлекло к себе недостаточно внимания.

В конкурсной программе участие принимали 18 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Перми, Астрахани, Ставрополя, Екатеринбурга, Казани и многих других крупных городов. Приятно удивил тот факт, что модные недели давно не повод поиграть в кутюрье, а реальная площадка для продажи одежды. Была представлена практичная одежда, которую можно носить вне подиума без привлечения к себе удивленных взглядов.

Наверное, из-за желания сделать одежду продаваемой большинство коллекций были простыми, понятными. Чтобы подать товар наиболее эффектно, дизайнеры использовали элементы шоу, тщательно прорабатывали стилистику дефиле.

Гран-при VFW получил казанский коллектив дизайнеров JAZZEE, который выступал в номинации Ethno. Этнические мотивы явились соединяющим звеном моды и традиций, придающим актуальность национальному колориту.

Среди персональных показов особое внимание зрителей привлекла коллекция Юлии Матюхиной «Московская Джульетта». Она сумела органично соединить образы шекспировских героев с современной уличной модой.

Неделя моды Volga Fashion Week становится площадкой для открытия новых имен, обмена опытом профессионалов индустрии моды, определения тенденций в продвижении национального колорита. И как показывает практика, у регионов большой потенциал в этой сфере.

Следующим городом, куда высадится модный десант, станет Самара. «К вам мы тоже еще вернемся», - пообещала в финале показа организатор Юлиана Благовская.