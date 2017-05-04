В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» пройдут мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

7 мая волонтеры Центра развития добровольчества РТ и движения «Волонтеры Победы» проведут флешмоб - на площади у мечети Кул Шариф развернется гигантская надпись «9 Мая», сообщает kzn.ru.

9 мая с 11.00 до 19.00 жители и гости Казани смогут принять участие в квесте, маршрут которого пройдет по территории Казанского кремля. Участникам предложат пройти испытания на знание событий Великой Отечественной войны.

Одной из центральных площадок вечерней программы станет северный корпус Пушечного двора. Спектакль «А зори здесь тихие» здесь представит театр-студия К.Хабенского. Это альтернативное прочтение произведения Бориса Васильева, постановку покажут дети. Начало в 19.00.

В 20.00 на этой же площадке прозвучит моноопера Григория Фрида «Дневник Анны Франк», созданная в 1960 году по мотивам книги о еврейской девочке, погибшей в нацистском концлагере. Это спектакль о необычайной силе духа, о безграничной воле к жизни и о тех, чье детство и юность убила война...

Праздник завершится концертом «Музыка Победы», на котором прозвучат песни военных лет. На концерте, который начнется в 21.00, выступят юные лауреаты конкурса чтецов им. Г.Тукая, лауреаты международных конкурсов, студенты и выпускники консерватории им. Жиганова и заслуженный артист РФ и РТ Мнир Соколов.