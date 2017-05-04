Я хочу рассказать о солдате, ушедшем на фронт в 1941 году совсем молодым. Мой родной дядя Асфандияр Халитов, простой красноармеец, прошел всю войну и вернулся живым.



Моя бабушка Галия дэу эни проводила на фронт своего 18-летнего сына Асфандияра в самые первые дни войны. Почти в это же время ее мужа Касима Гараевича Халитова направили копать окопы. Как вспоминала бабушка, в район Дербышек. В декабре 1941 года он вернулся домой с тяжелой формой воспаления легких, а 22 декабря умер. Моя бабушка в свои 40 лет стала вдовой, но была верной мужу до конца своих дней.

Потеряв супруга, она не переставала переживать за сына, от которого не было никаких вестей. Боялась, что его уже нет в живых. Но вскоре пришло письмо, в котором Асфандияр писал, что попал в учебный лагерь в Марийской Республике.

Лагерь был расположен в поселке Суслонгер, где готовили артиллерийские бригады из призывников.

Вернувшись с войны, дядя очень не любил о ней рассказывать. Говорил, что война - это очень страшно. При этом у него всегда наворачивались слезы, особенно когда он смотрел фильмы о войне. Асфандияр абый был очень скромным, робким, даже нежным, а еще, по уверениям окружающих, добрейшим человеком. Именно таким его помнят родные, друзья, коллеги по работе, соседи. И в один голос говорят, что он был светлым человеком.

Уехав на фронт совсем молодым, неискушенным, он нисколько не озлобился и не ожесточился. Не стал черствым, расчетливым. А он ведь испытал все тяготы и ужасы войны, служил в артиллерийском полку, был ранен. Он дошел до Берлина и все время мечтал об одном - вернуться домой и обнять маму. А дома его ждали еще бабушка, братишка и сестренка (моей маме было тогда 10 лет).

Давно было объявлено о капитуляции фашистской Германии. А дядя все не возвращался. И моя бабушка решила, что ее сын погиб. О том, как она горевала, Галия дэу эни не раз мне рассказывала. Говорила и о том, как копала окопы на другом берегу Волги. Чудо, что она выжила. Было это зимой, как никогда лютой в тот год.

Асфандияр абый вернулся домой только в октябре 1945 года. Каким же счастьем это стало для всех!

Мой дядя никогда не был женат, у него не было детей. Я спросила однажды бабушку, почему он не женился. Ведь он был бы отличным семьянином, прекрасным мужем и замечательным любящим отцом. Об этом можно судить по тому, как он любил меня, моих братьев, а потом мою дочь и других родных. Галия дэу эни очень просто ответила на этот вопрос. Оказывается, дядя дал на войне себе слово, что если вернется живым, то никогда не женится и до конца жизни будет заботиться о своей маме. Он сдержал обещание. Его братишка и сестренка выросли, завели свои семьи, покинув родительский дом. А он остался с мамой.

С детства помню, что самым большим праздником для нашей семьи был День Победы. Собирались все, приходили с цветами поздравить дядю. Галия дэу эни пекла необыкновенно вкусные пироги, аромат которых помнится до сих пор. С утра Асфандияр абый надевал костюм со всеми медалями и шел на парад, который проходил на площади Свободы.

Мой дядя был интеллектуально развитым человеком, много читал, в том числе и книги татарских писателей. Он знал всех татарских композиторов и с удовольствием слушал их произведения. Знал актеров и постановки театра им. Г.Камала. Асфандияр абый был просвещенным человеком и интересным собеседником, тактичным, с тонким чувством юмора.

Я очень любила дядю. А он души не чаял во мне. Водил в зоопарк, катал на пони. Когда приезжал цирк, мы ходили с ним на представления. Я получала от него прекрасные подарки на дни рождения, на праздники 1 Мая и 7 Ноября у меня всегда были цветные воздушные шарики и флажки. На Новый год он приносил билет на елку в театр оперы и балета. С виду кроткий, тихий, казалось, совсем незаметный человек, Асфандияр абый был для меня волшебником, исполняющим мои детские желания и капризы.

Очень часто я мысленно возвращаюсь в то далекое прошлое, в мое безоблачное детство, которое было таким благодаря моему дяде и миллионам простых людей, ставших на защиту Родины в страшный час.

Асфандияр абый умер в апреле 2001 года на 79-м году своей жизни от остановки сердца, не причинив никому забот и хлопот. Был очень теплый и солнечный день. Проститься пришло очень много людей. На кладбище, когда мулла читал прощальную молитву, прилетел соловей и запел, вторя молитве.