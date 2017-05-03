Вчера в казанском детском саду №116 прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Утро в преддверии Дня Победы в детском саду началось не как обычно с игр, а с минуты молчания и своеобразного парада. Дети от 2 до 7 лет рапортовали ветеранам войны о торжественном построении. Едва выговаривая слова «отряд» и «смирно», малыши один за другим с серьезным видом обращались к старшим, и над детскими рядами звучало дружное троекратное «Ура!»

- Мы весь год проводим патриотическую работу с детьми. Организуем различные мероприятия и сами ездим на экскурсии. Вот уже 20 лет подряд перед 9 Мая приглашаем в гости ветеранов и курсантов танкового училища, чтобы показать детям, насколько важно любить Родину и защищать ее. С ребятами мы в преддверии Дня Победы поиграем в военные игры и устроим конкурсы. Самый волнующий момент - это минута молчания. Даже двухлетние малыши знают, что это такое, и стоят спокойно. Дети, конечно, не понимают пока всю значимость мероприятия, но знают, что 9 мая пойдут на парад, - объяснила руководитель МБОУ «Детский сад №116 комбинированного типа» Приволжского района Луиза Зиганшина.

А тем временем дети окружили почетных гостей - ветерана Великой Отечественной войны и труженика тыла. Им хотелось поближе посмотреть на медали и ордена, потрогать их. Перед ними стояли настоящие герои, они рассказывали о том, что пришлось пережить в военные годы.

- В 1943 году, когда мне было 17 лет, я был призван на службу на Дальний Восток минометчиком. Помню, насколько сильными были противники. В нашем полку было три батальона. Война же унесла жизни воинов двух из них. Дело в том, что враги прятались в окопах, а мы наступали открыто. После войны я поступил в училище, позднее начал преподавать. Сейчас мне 91 год, и я до сих пор работаю учителем в школе - рассказываю ребятам об основах военной службы, - поделился участник Великой Отечественной войны Ханиф Низамов.

Воспитанники детсада смогли и сами почувствовать себя солдатами. В роли разведчиков они искали секретные пакеты и передавали их своим главнокомандующим - ветеранам.

- Когда началась война, мне было 11 лет. Я прекрасно помню тот день. Меня разбудила мама и сообщила о случившемся. Но никто и не думал бояться, мы верили в победу. В августе 1941 года на фронт ушел и мой отец. Тогда на маму легла вся мужская работа. А я ушел трудиться в колхоз. За один проработанный день получал 200 граммов муки, - рассказал труженик тыла Александр Кузнецов.