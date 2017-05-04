Накануне 9 Мая корреспонденты «Казанских ведомостей» отправились на традиционный репортаж в парк Победы, чтобы увидеть, как идет подготовка к великому празднику.

Пожалуй, впервые мы не заметили в парке Победы серьезных подготовительных работ. Все вокруг идеально - ровное асфальтовое покрытие, специальные дорожки для катания на скейтборде и роликах, великолепная детская площадка и зона отдыха на берегу местного озера. Это результат проведенной в прошлом году масштабной реконструкции. Сейчас рабочие парка и Горводзеленхоза убирают на газонах прошлогоднюю траву и высаживают цветы.

Несмотря на будний день, здесь многолюдно. В основном тут гуляют мамы с детьми. Грудничков комфортно катать на колясках. Малышам постарше вольготно бегать по парковой территории: безопасно и просторно.

Внимание посетителей парка Победы привлекают две тематические выставки - боевой техники и фотоэкспозиция, посвященная Героям Советского Союза и России. Легендарные танки, пушки, самолеты и вертолеты интересны как детям и молодежи, так и представителям старшего поколения.

5-летний Пашка приехал в Казань из Москвы погостить с мамой у деда. Мальчишка с упоением рвет на себя затвор противотанкового орудия образца 1941 года. Он уже успел облазить всю пушку, залез на противооткатное устройство, повисел на щитовом прикрытии.

- У нас в Москве тоже есть парк Победы, и там стоят пушки. Но у вас мне понравилось больше, - авторитетно заявляет корреспонденту Павел. - Я в Казань еще раз приеду, чтобы с пушкой поиграть.

Студентам КАИ Максиму Васильеву и Ильдару Ахметшину больше по душе авиатехника. Ребята обсуждают советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27, который занимает центральное место на территории выставки.

- Конечно, сейчас российский авиапром строит самые современные модели истребителей. Но все равно для нас МиГ-27 - это круто! - говорит Максим. - Мне хотелось бы конструировать такие самолеты, которые и через 20 лет были бы востребованными в отечественной авиапромышленности.

Москвич Павлик ушел с мамой гулять по парку, и место у пушки заняли двое других малышей, судя по внешности, прибывшие из каких-то южных краев. Рядом оживленно беседуют на родном языке их мама и папа. Выяснилось, это азербайджанская семья, которая всего лишь второй год живет в Казани.

- Мой дед Ибиш Гусейнов был призван на войну из своего родного села Ширван в 1941 году, - рассказывает наш новый знакомый Фархад Гусейнов. - Было ему на тот момент всего 24 года, работал милиционером. Дома остались жена и маленький сын, которому и года не исполнилось. Дед не вернулся с фронта, погиб. Мой отец вырос, завел свою семью и все это время свято чтил память отца. Помним и мы, его дети, внуки, каждый год празднуем День Победы. В нашей республике трепетно относятся к этой памятной дате. Азербайджанцы с огромным уважением и благодарностью хранят все то, что связано с их предками, воевавшими в той страшной войне, отдавшими жизнь за свою Родину, вернувшимися домой калеками, но полными желания жить.

По данным историков, во время Великой Отечественной войны из Азербайджана на фронт были мобилизованы 640 тысяч человек, более 350 тысяч из них не вернулись. Можете себе представить? Более половины! Не мудрено, что народ этой небольшой республики не страдает амнезией, не желает переписывать историю и не допускает даже мысли, что можно устроить акции вандализма на местах захоронения советских солдат.

Нынешней зимой в парке Победы в рамках российского благотворительного проекта «Память поколений» установили фотоаллею, посвященную Героям Советского Союза и России. И сейчас, когда вокруг зеленеет молодая листва, закипает жизнь, фотопортреты мужественных людей передают всю мощь силы их духа, пробирают до мурашек. Посетители парка внимательно вглядываются в лица, вчитываются в строки, написанные о подвигах. Мы должны знать своих героев и помнить о подвиге своего народа.