Сегодня в Союзе журналистов РТ состоялась презентация фильма «Николай Заболоцкий. «Последняя любовь».
Фильм представил автор сценария Анатолий Константинович Омельчук. Мероприятие было организовано ГТРК «Татарстан», Союзом журналистов РТ и Союзом писателей РТ.
В съемках фильма тюменских журналистов, рассказывающих о казанском периоде жизни поэта Николая Заболоцкого, принял участие журналист, культуролог, кандидат исторических наук, автор нескольких книг о жизни и творчестве Заболоцкого Руслан Бушков.
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