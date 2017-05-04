Фильм представил автор сценария  Анатолий Константинович Омельчук. Мероприятие было организовано ГТРК «Татарстан», Союзом журналистов РТ и Союзом писателей РТ. 

В съемках фильма тюменских журналистов, рассказывающих о казанском периоде жизни поэта Николая Заболоцкого, принял участие журналист, культуролог, кандидат исторических наук, автор нескольких книг о жизни и творчестве Заболоцкого Руслан Бушков.