Ущерб от махинаций с топливом для спецмашин составил 114 тысяч рублей.

54-летняя женщина незаконно передавала за денежное вознаграждение своим знакомым резервные топливные карты ГСМ. Предназначались они, к примеру, на случай поломки основной карты или незапланированных выездов. Литр топлива она продавала за 20 рублей, вырученные деньги присваивала себе. Интересно, что замглавврача ранее уже дважды была судима за подобные преступления. Однако оба раза она приговаривалась к условному сроку, сообщается на сайте МВД по РТ.