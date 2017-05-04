Завтра, 5 мая, в КСК КФУ «УНИКС» состоится финал Республиканского фестиваля «Студенческая весна 2017». Победители завтрашнего гала-концерта попадут на федеральный этап конкурса, который пройдет в Туле и Москве.

Татарстанские студенты отправятся на Всероссийскую «Студвесну-2017» 13 мая. Планка участия, как всегда поставлена высоко: участники от Татарстана планирует выиграть главный приз федерального студенческого фестиваля в третий раз.

Об этом заявил президент РМОО «Лига студентов РТ» Элькин Искендеров в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

- Наша миссия вдвойне ответственная. Я не помню, чтобы до нас был субъект, который два раза подряд брал Гран-при «Всероссийской Студенческой весны». Сейчас мы едем как действующие абсолютные чемпионы страны. И мы хотим подтвердить свой статус, - заявил Искендеров.

Он отметил также, что финалисты таких проектов становятся стипендиатами президентской премии.

Напомним - отборочные этапы «Студвесны-2017» проходили с 1 по 3 мая, а уже 5 мая, в ходе гала-концерта, будут объявлены победители республиканского этапа, которые отправятся представлять республику на федеральный уровень — «Всероссийскую студенческую весну-2017» в Тулу.