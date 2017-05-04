Прокуратура Кайбицкого района выявила факт невыплаты зарплаты за март 2017 года 1070 работникам общества с ограниченной ответственностью «Ак Барс Кайбицы». Долг по оплате труда составил более 12 млн рублей.

Кроме того, директор предприятия несвоевременно предоставил в прокуратуру информацию о задолженности по заработной плате.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Ак Барс Кайбицы» дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

Постановления с материалами проверки направлены в мировой суд для рассмотрения по существу. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников сельхозпредприятия восстановлены - долг по оплате труда им выплачен в полном объеме.