Вчера в селе Нижняя Березка Атнинского района Татарстана стартовала акция «Сады Победы».
Во дворе сельской школы местные ребята вместе с депутатом Госдумы РФ Ильдаром Гильмутдиновым, депутатом Госсовета РТ Рауилем Рахматуллиным, руководителем исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» Равилей Мухаметгалиевой, председателем Совета ветеранов Атнинского района Мингазизом Зиннатовым сажали саженцы черешни.
Акция «Сады победы» приурочена ко Дню Великой Победы 9 мая. В эти дни акция проходит в Тюлячах, Балтасях, Набережных Челнах, Альметьевске.
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