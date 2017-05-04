Салют запустят над акваторией реки Казани. Посмотреть на него можно будет с правой и левой сторон набережной, а также на площадке у Центра семьи «Казан». Как сообщили в мэрии Казани, автобусы увезут казанцев с нескольких площадок:

- с ул. Лево-Булачной (в сторону поселка Дербышки, Азино-1, Азино-2, РКБ);

- от Дворца спорта (в сторону микрорайоновГорки-1, Горки-2, поселока Мирный, поселока Старое Победилово);

-  с Набережной реки Казанка (в направлении Кировского района);

-  с остановки «Энергоуниверситет» (в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов);

- с ул. Право-Булачной (в направлении Авиастроительного, Московского, Ново-Савиновского районов).