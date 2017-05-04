Тематическая встреча по вопросам предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми состоялась в Региональной общественной приемной Д.А.Медведева в Республике Татарстан.

Вместе с Эльмирой Зариповой прием вели руководитель Региональной общественной приемной, депутат, заместитель председателя Комитета по социальной защите Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Воропаева и начальник отдела методологии и мер социальной поддержки министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Елена Зенина.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», в этот день за личной консультацией к министру обратилось 10 человек. Все они получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, касающиеся льгот и преференций, которые предоставляются семьям, имеющих приемных детей, а также детей с ограниченными возможностями.