Конкурс приурочен к Европейской недели иммунизации.

В творческом соревновании принимают участие дети медработников Казани в возрасте от 10 до 15 лет. Задача перед юными художниками непростая – отразить в своей картине актуальные темы: «Скажи прививке Да», «Прививка – ступенька к моему здоровью», «Кому нужна прививка», «Меня спасет прививка» и «Секрет прививки».

Причем, работы должны быть оригинальными и четко отражать главную идею конкурса о пользе прививок. Победителей определит компетентное жюри. Церемония награждения самых активных и творческих участников состоится 11 мая в Управлении здравоохранения по г. Казани МЗ РТ. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РТ.