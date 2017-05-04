Сегодня, 4 мая, в казанской библиотеке № 45, что на улице Амирхана, 24, в рамках музейного проекта «Савиновские сюжеты в предметах», откроется выставка «К Победе».

В экспозиции будут представлены работы художников Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посетители увидят произведения Лады Аюдаг, Павла Тимофеева, Ильгиза Ханова, Ирины Красновой-Волгиной, Гульчачак Ахметсалиховой. Оригинальный печворк «Дорога домой» представят Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова.

Кстати, все желающие могу принести на выставку фотографии, документы и другие раритеты, рассказывающие об истории своей семьи в военные годы. Эти экспонаты будут размещены на стенде «Дети войны».

Выставка будет работать до 23 июня. Вход – свободный, по предварительной записи по тел. 8-917-896-30-28.