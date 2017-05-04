Казань за развитие туризма удостоена награды FIJET Golden Apple («Золотое яблоко»). В рамках ее вручения мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин анонсировал новый туристический проект.

Ильсур Метшин рассказал о проекте, придумал который писатель Ильдар Абузяров. Суть его заключается в том, чтобы предоставлять писателям жилье в Казани на несколько месяцев. Так, наш город сможет стать главным героем в произведениях всемирно известных писателей. Это уже давно практикуется и за рубежом, сообщает официальный портал мэрии Казани.