Праздничный концерт состоялся в Казанском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Концерт был посвящен грядущему Дню Победы. На него были приглашены ветераны Вахитовского района г. Казани, фронтовики и труженики тыла. Как сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, сотрудники реабилитационного центра вместе с родителями воспитанников учреждения подготовили программу, в которой звучали песни военных лет.

А дети прочитали стихи о Победе. Каждый ветеран получил в подарок сувенир, сделанный руками ребят.