Недавно стартовала регистрация на творческие онлайн-конкурсы международного проекта KFC BATTLE.

Это батл для тех, кто стремится жить активно, кто хочет заявить о себе и готов показать, чего стоит на самом деле. Выбрать лучших из лучших в творческих дисциплинах, будь то вокал, рэп, танцы или блогинг, предстоит настоящим профессионалам своего дела - наставниками этого сезона стали популярные исполнители Егор Крид и L’One, лучший танцор России по версии канала ТНТ Ильшат Шабаев, многократная победительница международных танцевальных турниров, хореограф Саша Шерман и знаменитый видеоблогер Катя Клэп.

В числе призов - постановка номера от лучших хореографов, запись трека с Black Star Inc., съемка клипа, выступление в Москве на одной сцене с Егором Кридом и L’One, годовое продюсирование видеоблога и многое другое.

Чтобы стать участником творческих онлайн-конкурсов KFC BATTLE, необходимо записать видео/аудио, по которому можно оценить творческие способности артиста, и загрузить его на www.kfcbattle.com. К участию допускаются непрофессиональные коллективы или отдельные исполнители от 14 до 30 лет, отправить заявку можно до 28 мая включительно.

На первом этапе отбор участников проводится путем открытого пользовательского голосования. Тех, кто наберет больше голосов, во втором туре ждет задание от наставника, который выберет финалистов. Только 8 человек в каждом направлении смогут пройти в финал. Победители определятся 8 - 9 июля на суперфинале в Москве.



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