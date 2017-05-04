Сегодня в детском саду №116 прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Утро в преддверии Дня Победы в детском саду началось не только с игр, но и парада и минуты молчания. Их участниками стали дети от 2 до 7 лет. В военных пилотках они отдавали друг другу приказы и рапортовали о торжественном построении ветеранам войны. Едва выговаривая слово «отряд» и «смирно» малыши один за другим с серьезным видом обращались к старшим. А особенно радовались, когда кричали троекратное «Ура».