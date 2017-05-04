Вчера в некоторых районах Татарстана прошла гроза с сильным порывистым ветром.

В райцентре Черемшане во время грозы ветер резко усилился до 19 метров в секунду и снес крыши 15 частных домов, повредил кровлю Черемшанской ЦРБ, кадетской школы-интерната, местной АЗС, здания ДЮСШ, складов хлебоприемного пункта, центральной библиотеки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

Несмотря на разгул стихии, в райцентре снабжение электричеством, газом и водой не нарушено. Все социальные объекты работают в обычном режиме. В Черемшане на базе ледового дворца организован пункт временного размещения. В пострадавших жилых домах проживает 38 человек, из которых 7 детей.

Все необходимые действия по спасению пострадавших и устранению последствий урагана со стороны МЧС РТ и муниципальной власти принимаются, заверил Андрей Родыгин.