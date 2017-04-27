Овен

Вам вдруг захочется побыть в одиночестве. Усилится ваша способность предвидения. Придется заниматься каким-то секретным делом, не исключено, что откроется некая семейная тайна. Вы начнете поиски жизненного идеала, и это станет вашей целью на ближайшее время.

Телец

Удастся предугадать поступки других людей и мотивы их поведения. Не исключена двусмысленная ситуация, которая поставит вас в жесткие поведенческие рамки. Обмен идеями с друзьями приведет к решению о начале нового проекта, который окажется успешным.

Близнецы

Неделя принесет обновление во взглядах, окружении, одежде и образе жизни. Активно будет общение в интернете. Удастся решить сложные вопросы взаимоотношений с любимым. У бывших супругов не исключено возобновление спокойных отношений.



Рак

От ваших поступков будет зависеть поведение других людей. Вам удастся начать реализацию одного из своих заветных желаний. В вашем окружении появится новый знакомый - родственная вам душа. В выходные удачны дела, которые вы не сделали в течение недели.



Лев

Не исключено, что во время короткой поездки вы встретите человека, с которым у вас завяжется приятное знакомство, можно рассчитывать и на длительные отношения. На работе удастся показать свой потенциал и активно проявить себя в важном деле.



Дева

Возможно, желание новых ощущений спровоцирует вас на необдуманные поступки. Вы будете стремиться подчинить и навязать свои желания и волю партнеру. На работе независимы и непреклонны, но к концу недели смягчитесь. В выходные вероятны неожиданные гости.



Весы

Будьте сдержанней в чувствах и дипломатичней на работе. Обстановка в коллективе сложится таким образом, что вам придется пойти на компромисс - в этом случае удастся избежать разногласий с коллегами. Восстановить мир в семье вам помогут родственники.



Скорпион

У вас много планов и задумок на ближайшую неделю. Кое-что вы будете делать по велению сердца и с удовольствием, а что-то - из чувства долга и ответственности. Наступило время официального оформления отношений с любимым человеком, с которым вы уже давно вместе.



Стрелец

Вы активны, в прекрасной физической форме. Усилится ваше стремление к новизне и переменам. У влюбленных пар отношения перейдут на новый уровень развития. А одинокие наконец-то встретят человека своей мечты.

У семейных ожидаются радостные события.



Козерог

Возможное недоразумение в семье устранить сразу не удастся. Но психологический климат дома улучшится, если первый шаг сделаете именно вы. Но сначала проанализируйте свое поведение и прошедшие события. Вам предстоит подвести итоги и на новом месте работы.



Водолей

На этой неделе вам придется много общаться вне работы. Не исключено знакомство с интересным человеком, однако остерегайтесь случайных знакомств, особенно в поездках. Пришло время заняться благоустройством дома, вам предстоит покупка бытовой техники.



Рыбы

Определите стратегические задачи на ближайшую перспективу, случайная информация будет кстати. Ваши первые же шаги на этом пути окажутся успешны. С особой остротой встанет вопрос материального благополучия семьи - крупные траты на детей неизбежны.