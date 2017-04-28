Совсем скоро начнется сезон отпусков, и у вас будет возможность никуда по утрам не торопиться. Вот для такого неспешного, неторопливого начала дня мы предлагаем рецепт завтрака от шефа - шеф-повара ресторана «Северяне» Григория Трояна.



Процесс приготовления этого блюда делится на несколько этапов: выпекание заварных колец, приготовление творожного крема, крема с вареной сгущенкой и карамельного сахара. Мы приводим описание каждого этапа.

Ингредиенты на одну порцию: кольцо творожное с кремом п/ф - 140 г, крем «Вареная сгущенка» п/ф - 40 г, карамельный сахар п/ф - 5 г.



Заварное тесто: масло сливочное - 440 г, молоко - 500 г, вода - 500 г, сахар - 10 г, соль - 10 г, мука - 560 г, яйцо - 16 шт.

Способ приготовления заварного теста. Масло, молоко, воду, сахар и соль довести до кипения. Затем ввести муку. Начать замешивать сначала венчиком, затем перейти на лопатку. Замесить тесто в течение 3 - 4 минут. Переложить его в миксер, замешать насадкой «лопатка», пока не перестанет идти пар (тесто необходимо чуть охладить). Постепенно начинаем вводить яйца, по одному. Вымесите тесто. Отсадите кольца средней насадкой. Выпекайте при температуре 220 градусов.

Творожный крем для начинки: творог 9% жирности - 160 г, сливки 35% - 150 г, сахарная пудра - 33 г.



Способ приготовления. Протереть творог через сито, добавить половину сливок. Вторую половину сливок взбить с сахарной пудрой. Объединить массы.



Крем с вареной сгущенкой: сливки 35% - 200 г, вареная сгущенка -150 г.



Способ приготовления. Взбить сливки до пышности и перемешать с вареной сгущенкой до однородной массы.



Карамельный сахар: тростниковый сахар - 50 г, белый сахар - 50 г.



Способ приготовления. Соединить два вида сахара, сделать карамель, остудить и превратить в пудру с помощью кофемолки.



Финальный процесс. Творожные кольца выложить на тарелку, посыпать карамельным сахаром, обжечь горелкой до хрустящей корочки. Рядом сформировать кнель из крема из вареной сгущенки.