Это было в 90-е годы. Мама вышла в декрет, поэтому папа стал единственным добытчиком в семье. Родилась я, денег катастрофически не хватало, зарплату отцу задерживали.

Как-то раз я пришла из садика, открыла холодильник, а лоток с фруктами пуст, мама заплакала от того, что ее ребенок не так обеспечен, как другие дети. А по лицу отца пробежала тень. Он молча вышел из квартиры. А спустя пару часов вернулся домой с огромным красным яблоком и протянул его мне.

Я была слишком маленькой, чтобы помнить эту историю, о ней мне рассказала мама. Сейчас моя семья ни в чем не нуждается, мы можем позволить себе яблоки килограммами, но эта история научила ценить отцовскую любовь. И хоть папа не так часто говорит, что любит меня, я знаю, его чувства ко мне безграничны!

Если помните, в известном стихотворении, чтобы узнать, что такое хорошо, а что такое плохо, сын подошел к отцу. Не к маме, бабушке с дедушкой, а именно к своему папе. Безусловно, мама в жизни каждого является главным человеком, от нее ребенок с грудным молоком впитывает многие необходимые качества, помогающие развиваться в жизни. При этом роль отца часто недооценивается. А между тем отец дает некий внутренний стержень, помогающий выжить в непростом мире и не растерять то, что вложено в ребенка матерью.

Сегодня мы объявляем новый конкурс - «Самый лучший папа». Надеемся, что вы пришлете нам свои истории, рассказывающие о своем отце. Что он дал вам в жизни? Какова его роль в вашем воспитании и становлении? Какой его поступок стал для вас поводом для гордости и желания подражать ему? А может быть, от отца вы усвоили какой-то урок и это вам помогло в жизни? Расскажите любой памятный эпизод, связанный с вашим папой.

Пишите на адрес редакции: 420066, Казань, а/я 231; по электронной почте papa@kazved.ru. Можно написанную историю принести в редакцию: ул. Чистопольская, 5.

Победителей ждут призы.