Объясните, что такое срочная выплата из средств пенсионного капитала и как ее можно получить.

Максим



Как пояснили нам в управлении Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, срочная пенсионная выплата осуществляется гражданам, сформировавшим пенсионные накопления за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, уплачиваемых самостоятельно гражданином либо его работодателем.

Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Срочная пенсионная выплата выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсии, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.

- Обращение за назначением срочной пенсионной выплаты может осуществляться в любое время после приобретения права на страховую пенсию по старости без ограничения каким-либо сроком, - отметил управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Установление срочной пенсионной выплаты, включая организацию ее доставки, гражданину, формирующему пенсионные накопления у страховщика, которым является Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществляются территориальным органом Пенсионного фонда по месту жительства лица, обратившегося за ее установлением.

Выплата и доставка срочной пенсионной выплаты застрахованному лицу, формирующему пенсионные накопления у страховщика, которым является негосударственный пенсионный фонд, осуществляются негосударственным пенсионным фондом. В таком случае гражданин может обращаться за назначением, выплатой и доставкой накопительной пенсии к этому страховщику по месту его нахождения.

В случае если средства пенсионных накоплений сформированы только за счет страховых взносов работодателя на финансирование накопительной пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования и дохода от их инвестирования, гражданин имеет право на установление накопительной пенсии по старости, выплачиваемой после ее назначения ежемесячно, одновременно со страховой пенсией по старости.