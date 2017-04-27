Ежегодно организуется временная занятость более 20 тысяч несовершеннолетних жителей Татарстана.



Скоро лето, и вновь стоит задача активного взаимодействия работодателей с центрами занятости Казани, чтобы обеспечить работой 4786 граждан в возрасте 14 - 18 лет в свободное от учебы время.

На выплаты мат. поддержки в размере 1700 руб. каждому подростку, временно работающему по направлению центра занятости, выделено 6 млн руб., на организацию и оплату труда учащихся общеобразовательных учреждений города в летний период 2017 г. предусмотрено более 9 млн руб. средств местного бюджета.

При организации временной занятости несовершеннолетних граждан работодателям необходимо знать и помнить: только трудовой договор устанавливает обязанность работника выполнять лично установленный вид работ, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, его право на получение зарплаты не реже чем каждые полмесяца и внесение сведений о работе в трудовую книжку; главное - не получить услугу от подростка по договору подряда, а обеспечить в период каникул его трудовую занятость без вреда его здоровью и нравственному развитию; только трудовые отношения гарантируют учащимся, желающим материально поддержать свои семьи, условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, а работодателю - отсутствие нареканий от органов надзора!

Заключение договоров по организации временной занятости несовершеннолетних в летний период начинается.