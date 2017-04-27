Я учитель и получаю пенсию по выслуге лет. В январе мне исполнится 55. Изменится ли размер моей пенсии?

Анна Алексеевна



Уважаемая Анна Алексеевна, в управлении Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани нам пояснили, что поскольку досрочно назначенная пенсия в связи с педагогической деятельностью также является одним из видов страховой пенсии, которая исчисляется с учетом данных о трудовой деятельности и иных периодах, то сам факт достижения общеустановленного пенсионного возраста не является основанием для перерасчета пенсии.

При этом напомним, что поскольку вы являетесь работающим пенсионером, то вам ежегодно с 1 августа производится беззаявительный перерасчет с учетом тех пенсионных коэффициентов, которые вы заработали в течение года (в пределах 3 пенсионных коэффициентов). В случае прекращения трудовой деятельности пенсия вам будет выплачиваться с учетом проведенных с февраля 2016 года индексаций страховых пенсий. Например, с 01.08.2016 осуществлен перерасчет с учетом индивидуального пенсионного коэффициента по состоянию на 01.01.2016 (за работу в 2015 году).