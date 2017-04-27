Я являюсь владельцем сертификата на материнский (семейный) капитал и хотела бы направить средства материнского капитала на погашение ипотечного кредита. Однако кредитный договор мной был утерян. Могу ли я представить в территориальный орган ПФР копию кредитного договора, засвидетельствованную кредитным учреждением?

Фарида



В управлении Пенсионного фонда России в Кировском районе г. Казани нам пояснили, что согласно пункту 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон) средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

Согласно пункту 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 12.12.2007 №862 (далее - Правила), в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 Правил, представляет в том числе копию кредитного договора (договора займа).

Пунктом 7 Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26.12.2008 №779н, предусмотрено, что если к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, то одновременно представляются их оригиналы.

В настоящее время свидетельствование копий документов осуществляется в том числе в соответствии с Методическими рекомендациями, протокол №04/16 (далее - Методические рекомендации).

Согласно Методическим рекомендациям по свидетельствованию верности копий документов и выписок из них, утвержденных решением правления Федеральной нотариальной палаты от 25.04.2016, предприятия, учреждения и организации могут свидетельствовать верность копий имеющихся у них документов, если копии таких документов необходимы для решения вопросов, касающихся прав и законных интересов обратившихся к ним граждан.

При этом верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.

Таким образом, вы можете представить копию кредитного договора, засвидетельствованную кредитным учреждением.