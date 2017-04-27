В далекие 60-е годы дети не сидели дома, а все свободное время проводили на улице.

Игры с мячом всегда собирали целый двор ребятни. И мальчики, и девочки - постарше и помладше - играли в штандер, вышибалы, лягушку, «Я знаю пять имен». Когда мальчишки решали играть в футбол, девочки не расходились, оставались болеть.

При этом две девочки выбирались на роль вратаря. Почему-то мальчишки не хотели стоять в воротах, им нравилось бегать по полю и забивать голы. А главное, мы, девочки, считали за честь постоять в воротах, никогда не отлынивали. Шансы попасть в команду увеличивались, когда на улицу не выходила Таня - толстенькая девочка с боевым характером. Ее всегда брали защищать ворота. Мяч она отбивала с такой силой, что валила с ног попавшего под удар бедолагу.

В другой команде вратарем обычно была Накия - высокая и длинноногая, она умела схватить мяч из самого сложного положения и не отпускала. Если она в это время делала уроки или сидела с младшей сестренкой дома, то выбирали мою подругу Тому. Эта в воротах ни мгновения не стояла спокойно - все время в движении как ртуть, успевала и язык показать, и на турнике повисеть. А еще комментировала игру соперников - очень смешно у нее это получалось. Зрители подтягивались к ней поближе, чтобы посмеяться.

Так мы, девочки, приобщились к этой считающейся чисто мужской игре. Помню, как я удивила своего мужа, начав со знанием дела комментировать трансляцию матча Россия - Камерун на чемпионате мира 1994 года. Помните, мы тогда выиграли 6:1, пять мячей забил наш Саленко. После этого муж меня старался брать на стадион на игры «Рубина». Какая радость была, когда наши футболисты перешли из второй лиги в первую. А потом был триумф - Премьер-лига (раньше ее называли высшей). Когда игры с «Интером» и «Барселоной» закончились ничьей, у нас дома устраивались грандиозные праздники с приглашением гостей.

Так что в моей жизни футбол - это счастье и любовь.