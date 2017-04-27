Я искренне не могла понять, насколько важен футбол для мужчин, пока не вышла замуж.

Теперь не рассматриваю этот вид спорта как нечто враждебное или бессмысленное. Мой муж с детства болел и болеет за один из самых известных итальянских клубов - «Милан». Он наизусть помнит имена и фамилии игроков, победы и поражения команды, с ностальгией вспоминает состав эпохи Паоло Мальдини, Филиппо Индзаги, Каха Каладзе. Совсем не важно, что имена этих игроков мне ни о чем не говорят. Для него это очень значимо. С 6 - 7 лет они с друзьями в Залесном каждый вечер гоняли мяч. Играли на заросшем поле. Сами сооружали ворота из того, что находили, «прочерчивали» деревяшками границы штрафных, линии ворот. Хороший мячик был для них пределом мечтаний. Воспоминаниями о футболе своего детства муж готов бесконечно делиться. И каждый раз он рассказывает об этом как будто в первый. Сейчас, проезжая домой мимо этого поля, мы с грустью замечаем, что оно опустело. На нем никто больше не играет, сооруженные когда-то ими ворота давно сломаны.

Футбол - не просто игра, это целая эпоха детства мальчишек, которые в грязных шортах, рваных кроссовках гоняли мячик по неухоженному полю. Но они были счастливы. Наверное, это как первая любовь для нас, девушек. Эти чувства нельзя забыть, нельзя оскорблять, важно понимать их значимость. Муж постепенно начал приобщать и меня к футболу: мы смотрим вместе интересные игры Лиги чемпионов и других турниров, посещаем некоторые матчи «Рубина», собираемся сходить на игры Кубка конфедераций и обязательно обсуждаем впечатления от матчей. В эти моменты мы оба счастливы, потому что разделяем кусочек большой эпохи детства.