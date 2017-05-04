В Татарстане проведены переговоры с рядом близлежащих предприятий, которые готовы предоставить рабочие места и при необходимости провести переобучение для работников Уруссинской ГРЭС. Об этом сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на встрече с профсоюзным активом республики.

На данный момент в Центре занятости населения Ютазинского муниципального района есть 66 вакансий, которые могут быть предложены бывшим работникам предприятия.

«По трудовому кодексу, в связи с ликвидацией предприятия, работники имеют право на получение двухмесячной средней заработной платы, если встанут на учет в Центр занятости населения. Из тех работников, которые были уволены после 20 февраля, уже 46 человек встали на учет в центр занятости. Если они не трудоустроятся в течение двух месяцев, то имеют право на получение среднемесячной заработной платы и на третий месяц. У этих людей пока нет мотивации к трудоустройству, все положенные выплаты они намерены получить. И законодатель дает им такую возможность», – добавила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Напомним, в ночь с 30 апреля на 1 мая, с завершением отопительного сезона, была остановлена Уруссинская ГРЭС. Ранее предприятие было признано банкротом.