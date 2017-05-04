30 апреля стартовала долгожданная пассажирская навигация по Волге и Каме.

Ежедневно из Казанского речного порта отправляется по 4 рейса до Верхнего Услона и по 3 рейса до Садовой с заходом в Студенец, Нижний Услон, Ключищи. Маршруты обслуживают теплоходы типа «ОМ» и «Москва». Кроме того, из Казанского речпорта начали курсировать и ежедневные рейсы до Свияжска, а с 26 мая запланировано открытие скоростных линий до Болгара и Тетюшей.

По Каме определен маршрут из Набережных Челнов до Соколок с остановочными пунктами на пристанях Вишневка, Елабуга, Нижнекамск, Сентяк, Котловка, Свиногорье и Грахань. Маршрут обслуживает теплоход «М-8», рассчитанный на 105 пассажиров.

Ежегодно перед началом навигации судоходные компании проходят соответствующие экспертизы и проверки в Российском речном регистре и Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Стоит отметить, что для увеличения туристического потока и дальнейшего развития Свияжска и Болгара в 2016 году на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан выполнены дноуглубительные работы водного подхода к причальному сооружению острова Свияжск. А в 2015 году завершено дноуглубление водного подхода к причалу города Болгара. Проведенные работы позволяют обеспечить безопасное судоходство 3-х и 4-палубных туристических круизных судов.

Устройство водных подходов к объектам культурного наследия Татарстана явилось результатом плодотворного сотрудничества Министерства транспорта РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта и Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, отмечают в пресс-службе Миндортранса РТ.