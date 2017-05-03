По доброй традиции молодежные общественные организации Татарстана активно принимают участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.



О самых ярких предстоящих событиях празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне журналистам рассказали лидеры молодежных общественных организаций РТ.

6 мая на Кремлевской набережной казанцы и гости столицы смогут услышать живую музыку военных лет в исполнении разных оркестров.

8 мая в казанском парке Победы стартует традиционная акция «Аллея памяти».

Уже 5 лет подряд накануне 9 Мая здесь высаживают саженцы яблони в честь тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в военных конфликтах в Афганистане, Чечне, других горячих точках.

Как отметил руководитель Татарстанского регионального отделения всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Азат Идрисов, в рамках акции «Аллея памяти» в некоторых районах уже провели посадку деревьев и планируют ее продолжать.

9 мая в рамках акции «Музыка Победы» на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» запланирован необычный флешмоб. За 5 минут до начала каждого часа с 11 до 19 часов все желающие смогут хором спеть легендарную песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Для участников флешмоба уже заготовлены флаеры, на одной стороне которых напечатан текст песни «День Победы». Об этом рассказала директор региональной молодежной общественной организации «Центр развития добровольчества Республики Татарстан», член Общественной палаты Республики Татарстан Анна Синеглазова.

Еще ко Дню Победы в рамках проекта «Война в стихах» будет записано 30 видеороликов. Стихи поэтов Серебряного века прозвучат в исполнении молодых ребят - членов поисковых отрядов, участников экспедиций по местам боев Великой Отечественной войны. Все видео будут выложены в соцсетях, группе ВКонтакте, которая так и называется - «Война в стихах».

- Впервые этот поэтический проект был реализован в год 70-летия Победы. Тогда членами молодежно-общественных организаций «Отечество» и «Курс» было сделано 70 видео со стихами о Великой Отечественной войне, - отметила Анна Синеглазова.

Достоин внимания и проект «Гражданин России навсегда». В 30 муниципальных образованиях этот проект будет проводиться по единому плану: патриотический урок, патриотический флешмоб, патриотическая акция и патриотический квест.

Во время патриотического урока совместно с «Волонтерами Победы» и представителями ветеранских организаций школьники посетят кладбища и приведут в порядок захоронения военнослужащих, погибших на фронтах войны, и занесут сведения об этих захоронениях в базу данных всероссийской электронной карты.