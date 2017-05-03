9 мая в Казани в рамках празднования 72-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится ежегодное шествие «Бессмертного полка».

В этом году организаторы акции - молодежные патриотические объединения города - предложили немного измененный маршрут. Сбор участников будет происходить на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Оттуда полк пройдет по центральным улицам города: по улице Карла Маркса, через улицу Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по улице Кремлевской. «Бессмертный полк» завершит свое шествие на площади Тысячелетия, где всех участников будет ожидать грандиозная интерактивная праздничная программа, выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке.

Старт всероссийской акции запланирован на 15.00. Длина всего маршрута в столице Татарстана составит более двух километров. Возглавит процессию самое большое Знамя Победы - площадью более 200 квадратных метров. Чести пронести знамя будут удостоены участники международного молодежного образовательного проекта «Союз - Наследники Победы» (600 человек более чем из полусотни городов России).

Заявленное количество участников «Бессмертного полка - 2017» - 100000 жителей республики и туристов. Активное участие в шествии примут представители молодежных общественных объединений города. В организации движения шествия окажут содействие 500 волонтеров.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей Казани принять участие в акции, призванной сохранить память о Великой Отечественной войне и каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины.

Ознакомиться с дополнительной информацией можно на официальном сайте всероссийского движения «Бессмертный полк» polkrf.ru, а также на специально созданном казанском сайте polkkzn.com. Там же можно будет получить данные о фотосалонах, предлагающих услуги изготовления транспарантов с изображением героев.