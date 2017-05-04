Татарстанский теннисист Саади Исмаилов стал серебряным призером открытого чемпионата Словении по настольному теннису. Увы, в финале он проиграл японцу Юки Мацуяма, хотя вел по ходу встречи 2-0 – 2:3 (12:10, 12:10, 6:11, 3:11, 11:13).
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