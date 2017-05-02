50-квартирный дом по улице Циолковского построен Госжилфондом РТ по программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ.

Сегодня 20 фронтовиков и вдов участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Бугульминского района РТ, были торжественно заселены в новые квартиры многоэтажного дома, сообщает пресс-служба района.

50-квартирный дом по улице Циолковского построен по программе улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Присутствовавший на церемонии заселения глава Бугульминского района РТ Линар Закиров поблагодарил руководство республики за поддержку, а строителей – за качественно и быстро возведенный дом. Он осмотрел квартиру участника Великой Отечественной войны Ивана Лунева и поздравил его с новосельем.



«На войне я был огнеметчиком, тяжело приходилось... Но рядом всегда были товарищи. Вместе со мной воевали земляки из деревни Ефановка. Освобождал Белоруссию, воевали на Рижском направлении, освобождали Кенигсберг. Победу встретил в госпитале, лечился после ранения», – рассказал фронтовик, ушедший на войну в 1943 году, приписав себе один год.

91-летний Иван Лунев служил до пятидесятых годов. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Победу над Германией». У участника ВОВ 5 детей, 13 внуков и 15 правнуков.

К слову, в Бугульминском муниципальном районе жильем обеспечены 247 фронтовиков. В очереди на получение субсидии остаются 2 ветерана. Напомним, инвестором строительства подпрограммных жилых домов является Госжилфонд при Президенте Татарстана.