Временные администрации, которые назначались Центральным Банком РФ 3 марта, окончательно завершили свою деятельность.
Банки, признанные банкротами (Татфондбанк и Интехбанк), перешли под управление конкурсных управляющих. По решению арбитражного суда Татарстана, в обоих случаях назначено «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
«Обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему», - говорится в приказах о прекращении деятельности временных администраций Татфондбанка и Интехбанка от 28 апреля, опубликованных на официальном сайте ЦБ РФ.
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