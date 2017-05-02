В Казани начали чаще торговать «смертью»

В столице увеличились преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, так за три месяца 2017 года сотрудниками полиции Казани зафиксировано 226 преступлений, что на 65% больше, чем в 2016 году.

Изъятые сотрудниками полиции с начала года наркотические вещества показывают, что набольшим спросом пользуется гашиш, синтетические вещества, марихуана. По словам начальника отдела наркоконтроля Управления МВД России по г.Казани Радика Рашитова, популярность героина заметно снизилась, так, с начала года стражи порядка изъяли всего около 10 г данного вида наркотика.

Алина БЕРЕЖНАЯ

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