Изъятые сотрудниками полиции с начала года наркотические вещества показывают, что набольшим спросом пользуется гашиш, синтетические вещества, марихуана. По словам начальника отдела наркоконтроля Управления МВД России по г.Казани Радика Рашитова, популярность героина заметно снизилась, так, с начала года стражи порядка изъяли всего около 10 г данного вида наркотика.