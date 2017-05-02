Вкушая любимый фастфуд в популярных ресторанах быстрого обслуживания, мало кто догадывается, что для изготовления полуфабрикатов используется сырье, поставляемое российскими птицефабриками.

Это стало возможным благодаря тому, что компания «Каргилл» - ведущий международный поставщик продуктов и услуг в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, в том числе и «Макдоналдс», устанавливает с местными поставщиками надежные и долговременные деловые отношения с целью обеспечения ресторанов продукцией, соответствующей требованиям компании к качеству, пищевой безопасности и содержанию птицы.

В России компания «Каргилл» начала свою деятельность в 1991 г. Первоначально занимаясь поставками семян подсолнечника, позже стала закупать зерно для переработки на индустриальном комплексе в городе Ефремове и для организации экспортных операций. В 2006 году в г. Ефремове запущен современный завод по рафинации растительных масел.

Предприятие производит широкий ассортимент масложировой продукции, в том числе специализированные жиры, включая продукцию для молочной и кондитерской промышленности, фасованные и наливные растительные масла. Завод также выпускает фритюрные масла различного назначения и бутилированные масла под собственными товарными знаками и товарными знаками клиентов. К слову, сегодня в Ефремове производятся также различные виды крахмалов, глюкозно-фруктозные сиропы, пшеничная клейковина и другие пищевые ингредиенты, работает завод по производству полуфабрикатов из мяса птицы. Продукция завода предназначена главным образом для обеспечения потребностей ресторанов «Макдоналдс» в России высококачественными куриными полуфабрикатами. Уникальная рецептура продуктов и полностью автоматизированное производство позволяют компании уверенно работать на российском рынке с продукцией из мяса птицы. Из сырья, поставляемого российскими птицефабриками, производятся наггетсы, котлеты, куриные крылья и другие продукты из куриного мяса.

Справка. Компания «Каргилл» основана в 1865 году. В настоящее время в компании работают 150 тысяч сотрудников в 70 странах мира. «Каргилл» имеет большой опыт сотрудничества с Россией. Первые поставки зерна в СССР начались в 1963 году, в 1970-х годах их объем увеличился в несколько раз. Это многолетнее сотрудничество заложило надежную базу для работы этой компании в России. В 1991 году было открыто первое представительство «Каргилл» в Москве. Постепенно компания наращивала мощности в других регионах России. Общее число сотрудников компании в России составляет в настоящее время около 2500 человек. «Каргилл» является одним из крупнейших иностранных инвесторов в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности страны более 1,1 миллиарда долларов США.

реклама