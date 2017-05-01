Как изготовить транспарант, в какой одежде и куда приходить, как пройти досмотр и что нельзя брать с собой на акцию–выяснил портал sntat.ru.

9 мая по всей России пройдет акция «Бессмертный полк». Ожидается, что участниками грандиозного шествия в этом году станут более 250 тысяч жителей Татарстана, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Только в Казани с транспарантами ветеранов войны и тружеников тыла пройдут около 100 тысяч человек – в два раза больше, чем в прошлом году. Полезные советы участникам предстоящей акции дал заместитель председателя Общественной палаты РТ, руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Тимур Халиков.

Где встречаемся и куда пойдём?

Казань. В этом году жителям города предложили немного измененный маршрут. Сбор участников пройдет на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого в 13.00. Старт «Бессмертного полка» запланирован на 15.00. Это время принято для начала акции по Москве. Возглавит шествие самое большое Знамя Победы, площадью более 200 кв. м. Его понесут участники международного молодежного образовательного проекта «СОЮЗ – Наследники Победы».

В Казани от ГТРК «Корстон» колонна пройдет по улице Карла Маркса, через улицу Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по улице Кремлевская. «Бессмертный полк» завершит свое шествие на Площади Тысячелетия, где всех участников будет ожидать интерактивная праздничная программа, выступление тысячного хора проекта «Поющая Казань» с элементами народного караоке. Ожидаемое время завершения маршрута – 17.00.

Набережные Челны. Сбор и построение в 14.30 на площади Азатлык. В 15 часов Бессмертный полк двинется в сторону Майдана. В прошлом году в шествии приняли участие около 53 тысяч человек, в этом году участников Бессмертного полка будет больше. В 16.30 на Майдане для горожан и участников акции пройдет театрализованное представление.

Бугульма. Старт Всероссийской акции «Бессмертный полк» запланирован на 15.00 часов у здания городской администрации по адресу Гафиатуллина, №7. Предположительное количество участников акции составит более 4 тысяч человек. Маршрут полка пройдет по главным улицам города: от здания администрации по ул. Газинура Гафиатуллина до мемориала Вечной Славы по ул. Мусы Джалиля, где все присутствующие почтут минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Нижнекамск. Место встречи – городской музей на площади Лемаева. Колонна пройдет по маршруту: музей Нижнекамска – пр.Строителей – пр.Химиков – ул.50 лет Октября – монумент Победы.

Альметьевск. Местом встречи участников шествия станет ДК «Нефтьче», а конечным пунктом–площадь Ленина.

Что изменится?

1. Число участников акции станет больше в два раза.

2. Конечной точкой маршрута в Казани будет не площадь Первого мая у Казанского Кремля, а Ярмарочная площадь.

3. В Казани увеличится длина маршрута на 600 метров.

4. Мероприятие в Казани и многих других городах завершится праздничным концертом.

Как стать участником акции?

Нужно найти фотографию своих родственников, которые были участниками войны, либо трудились в тылу. Далее следует изготовить транспарант или поставить фотографию в рамку и подойти к назначенному месту. В некоторых городах и районах республики проводится предварительная регистрация участников, но она носит необязательный характер.

Какие требования к транспарантам?

Транспаранты люди изготавливают по своему желанию, особых требований нет. Рекомендуется лишь не использовать стекло, которое может разбиться. Желательно, чтобы это были прочные материалы. Фотографии могут быть наклеены на фанеру, картон, пластмассу или другую твёрдую поверхность, чтобы не развевались на ветру. Непромокаемые рамки из пластмассы или ламинированная бумага пригодятся на случай дождя. Размеры транспаранта каждый определяет сам. Многие люди используют формат А3. Для удобства можно изготовить транспарант или штендер на ножке.

Как изготовить транспарант самому?

Шаг 1. Находим и оцифровываем старую фотографию.

Шаг 2. Редактируем изображение.

Шаг 3. Распечатываем.

Шаг 4. Оформляем. Можно заламинировать фотографию и наклеить её на плотный картон или пластик. Но гораздо проще поместить в рамку. Только выбирайте с защитным пластиком вместо стекла. Во-первых, такая рамка легче, её ведь придётся нести долго, во-вторых, если упадёт, то не разобьётся.

Шаг 5. Делаем крепёж. Для изготовления держателя нам понадобится труба для водопровода (они бывают металлопластиковые и полипропиленовые, металлопластиковые дешевле) и два крепежа. Все это продаётся в отделе «сантехника» в магазинах стройматериалов. Крепёж приклеиваем с помощью двустороннего скотча к рамке сверху и снизу. Вставляем трубу.

Изготовить транспарант можно в фотосалоне. Такие услуги обойдутся в 350 –1200 рублей.

В какой одежде лучше приходить?

Одеваться лучше по погоде. Одежда и обувь должны быть удобными и комфортными. Желательно, чтобы обувь была на прямой подошве.

Будут ли дополнительные входы в колонну в Казани?

В прошлом году вклиниться в колонну «Бессмертного полка» в Казани можно было с нескольких дополнительных точек. В этом году организаторы в целях повышения безопасности решили сократить число таких мест. Дополнительные входы будут предусмотрены, но пока их места точно не определены. Участникам рекомендуется подходить к началу акции.

На чем лучше добраться до места встречи?

Участникам акции рекомендуется пользоваться общественным транспортом. 9 мая в Казани движение 20 автобусных и пяти троллейбусных маршрутов, которые традиционно проходят по улице Карла Маркса, будут изменены: от парка Горького они свернут на Вишневского.

Как будет проводиться досмотр участников?

В этот день будут организованы контрольно-пропускные пункты и установлены металлодетекторы. Сумки и пакеты участников акции будут досмотрены.

Какие предметы нельзя приносить?

Не рекомендуется брать с собой большие сумки и стеклянную тару. Чтобы пройти досмотр, не стоит пытаться пронести с собой оружие любого типа, в том числе для самообороны, боеприпасы, колющие, режущие предметы, взрывчатые, едко пахнущие вещества. Под ограничения попадают и другие наиболее распространенные категории: огнеопасные и пиротехнические вещества, предметы, которые могут привести к задымлению, воспламенению, алкогольные напитки, прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре. Воду в пластиковых бутылках брать можно.

Что будут делать волонтёры?

В организации шествия будет задействовано около 500 волонтеров. Это представители добровольческих и общественных организаций. Их легко можно будет узнать по цветным футболкам. Поскольку добровольцы будут представлять разные организации, цвет футболок будет разный. Волонтёры будут разделены по секторам. Они формируют колонну, сопровождают ее на всем пути, оказывают помощь. Если кто-то из участников устанет, или если кому-то станет плохо, то волонтёр поможет выйти из колонны.

Каковы правила поведения в колонне?

Организаторы рекомендуют участникам акции быть взаимовежливыми. При возникновении непонятной или спорной ситуации следует обращаться к волонтёрам. Во время движения нужно идти за впереди идущими участниками и придерживаться средней скорости колонны. В колонне нельзя курить. Во время движения не стоит останавливаться и собираться в отдельные группы.

Какова длина маршрута в Казани?

Общая протяженность маршрута составляет около 2 километров. Ориентировочная скорость движения – 2 километра в час. Ширина колонны составит около 16 – 20 человек в ряд.