Сегодня Управление Федеральной антимонопольной службы России по Республике Татарстан распахнуло двери перед студентами двух высших учебных заведений.

На День открытых дверей в Татарстанское УФАС России пришли студенты 2-4 курсов Казанского филиала Российского государственного университета правосудия и Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова (ИЭУП).

Для учащихся вузов была организована экскурсия, в ходе которой начальники структурных подразделений Татарстанского УФАС России подробно рассказали о деятельности Службы, особенностях работы, а также ответили на многочисленные вопросы студентов.

Далее специалисты Управления провели для студентов лекцию по антимонопольному регулированию. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов по итогам проведенного теста, получили подарки с символикой Татарстанского УФАС России.