Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, а также предупредил жителей республики об ухудшении погодных условий.

С 3 по 7 мая в некоторых районах Татарстана ожидается 4-й класс пожарной опасности лесов. Кроме этого ухудшится погода, поднимется сильный и порывистый ветер до 18 метров в секунду. В эти дни снизится температура воздуха, ожидаются дожди и грозы.

Днем температура будет от 9 до 14 градусов тепла, ночью столбики термометров не поднимется выше 8 градусов. 5 мая ожидается очень холодная ночь. Местами до минус 2 градусов. Такая погода в Татарстане сохранится до 9 мая.