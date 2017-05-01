В Набережных Челнах в проект реконструкции парка Победы заложено строительство камерного сада и детского кафе. Об этом сообщил директор МУП «Парк культуры и отдыха» Рим Сафиуллин.
Камерный сад предполагает уединение для посетителей, некоторую закрытость от посторонних глаз и поэтому он запланирован в мемориальной части парка, за курганом. Детское кафе разместится в районе старого колеса обозрения. Предполагается, что будет он изготовлен из легковозводимых конструкций и большей частью остеклен.
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