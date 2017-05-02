Имена Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы, захороненных в Татарстане, появятся на Всероссийской информационной карте мемориалов и памятников военнослужащим.

Как сообщила член Общественной палаты РТ и директор Центра развития добровольчества РТ Анна Синеглазова, это значимое мероприятие проходит в рамках проекта «Гражданин России навсегда».

Проект направлен на патриотическое воспитание молодежи и в первую очередь в нем задействованы студенты училищ, техникумов и колледжей.

«Гражданин России навсегда» действует в 30 муниципальных образованиях Татарстана, в которых запланировано проведение патриотических уроков, акций и флешмобов совместно с движением «Волонтеры Победы».

- Патриотический урок будет проходить в форме посещения кладбищ и не только с их уборкой. Уборка – это первый этап, когда мы приводим в порядок заброшенные захоронения или те, которые родственники уже не могут посещать. Также мы навещаем захоронения Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы – тех людей, которые были награждены теми или иными знаками отличия, медалями или орденами, - рассказала Анна Синеглазова. - Ребята посещают могилы, как правило, с представителями ветеранских организаций, которые имеют информацию о людях, захороненных там. Затем у этих могил снимаются координаты, которые отправляются на всероссийский портал. И сейчас предстоит большая работа, чтобы нанести могилы героев на Всероссийскую информационную карту.